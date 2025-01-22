سعر Howl City (HWL)
سعر Howl City (HWL) المباشر لليوم هو USD 0.00001303. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HWL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Howl City الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.17
- تغيير سعر Howl City خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ -0.0000008154 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ -0.0000024750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ -0.000002842241245205687 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000008154
|-6.25%
|60 يوم
|$ -0.0000024750
|-18.99%
|90 يوم
|$ -0.000002842241245205687
|-17.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Howl City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL
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