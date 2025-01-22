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سعر Howl City (HWL) المباشر لليوم هو USD 0.00001303 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HWL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Howl City الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.17 - تغيير سعر Howl City خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Howl City (HWL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ -0.0000008154 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ -0.0000024750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Howl City مقابل USD هو $ -0.000002842241245205687 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000008154 -6.25% 60 يوم $ -0.0000024750 -18.99% 90 يوم $ -0.000002842241245205687 -17.90%

تحليل سعر Howl City (HWL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Howl City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.271879$ 0.271879 $ 0.271879 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.68%

معلومات سوق Howl City (HWL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: