سعر HowdySol (HOWDY)
سعر HowdySol (HOWDY) المباشر لليوم هو USD 0.0001385. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOWDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HowdySol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.50
- تغيير سعر HowdySol خلال اليوم هو +6.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ +0.0000116663 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ -0.0000432537 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ -0.00002122450979358092 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.16%
|30 يوم
|$ +0.0000116663
|+8.42%
|60 يوم
|$ -0.0000432537
|-31.23%
|90 يوم
|$ -0.00002122450979358092
|-13.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HowdySol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+6.16%
+18.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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