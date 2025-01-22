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سعر HowdySol (HOWDY) المباشر لليوم هو USD 0.0001385 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HOWDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HowdySol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.50 - تغيير سعر HowdySol خلال اليوم هو +6.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HowdySol (HOWDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ +0.0000116663 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ -0.0000432537 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HowdySol مقابل USD هو $ -0.00002122450979358092 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.16% 30 يوم $ +0.0000116663 +8.42% 60 يوم $ -0.0000432537 -31.23% 90 يوم $ -0.00002122450979358092 -13.28%

تحليل سعر HowdySol (HOWDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HowdySol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00012889$ 0.00012889 $ 0.00012889 24 ساعة مرتفع $ 0.00014209$ 0.00014209 $ 0.00014209 عالية طوال الوقت $ 0.00343881$ 0.00343881 $ 0.00343881 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +6.16% تغير السعر (7 أيام) +18.08%

معلومات سوق HowdySol (HOWDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: