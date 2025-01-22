احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUFF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUFF.

سعر HOW TO FLY (PUFF) المباشر لليوم هو USD 0.00038225 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOW TO FLY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.70 - تغيير سعر HOW TO FLY خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HOW TO FLY (PUFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOW TO FLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOW TO FLY مقابل USD هو $ +0.0001295949 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOW TO FLY مقابل USD هو $ +0.0000926027 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOW TO FLY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.49% 30 يوم $ +0.0001295949 +33.90% 60 يوم $ +0.0000926027 +24.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HOW TO FLY (PUFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOW TO FLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00038039$ 0.00038039 $ 0.00038039 24 ساعة مرتفع $ 0.00038225$ 0.00038225 $ 0.00038225 عالية طوال الوقت $ 0.00230143$ 0.00230143 $ 0.00230143 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) +19.84%

معلومات سوق HOW TO FLY (PUFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: