سعر House (HOUSE)
سعر House (HOUSE) المباشر لليوم هو USD 0.093217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOUSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق House الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.92
- تغيير سعر House خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HOUSE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HOUSE.
خلال اليوم، كان سعر House مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر House مقابل USD هو $ -0.0101495228 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر House مقابل USD هو $ -0.0006125475 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر House مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0101495228
|-10.88%
|60 يوم
|$ -0.0006125475
|-0.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر House: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? House Money is a Telegram Bot based Sportsbook. A full desktop client is already in the works. Innovate in the gamblefi space with products that people actually use is the ultimate goal. The initial Bot goes live tomorrow, August 4th. What makes your project unique? One of the first sportsbooks available right in telegram. Building unique betting markets that are exclusive to House Money is the major differentiator. Leveraged indexs on the volatility of sports games as a derivative of in game betting is development. Merging the world of trading and gambling. History of your project. House Money launched on August 3rd. $1M in 24h volume with no marketing, presales, or airdrops to influencers. The telegram bot and other products have been in development for a couple months now. House Money is a team made up of developers and product / growth leads. What’s next for your project? The Telegram Bot launches tomorrow, August 4th. The team is aiming to ship multiple updates + new products over the next few months. The next product will be a mix of leverage trading and sports betting. What can your token be used for? $HOUSE will have multiple use-cases: - Revenue share model where users can "be the house" and earn a share of the profits from lost bets - Holding 1% or more will give holders a free bet each month - Potential fee split / reflections - Entered in a lottery - Used as currency on the sportsbook
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HOUSE إلى AUD
A$0.14821503
|1 HOUSE إلى GBP
￡0.0745736
|1 HOUSE إلى EUR
€0.08855615
|1 HOUSE إلى USD
$0.093217
|1 HOUSE إلى MYR
RM0.41295131
|1 HOUSE إلى TRY
₺3.32318605
|1 HOUSE إلى JPY
¥14.51015822
|1 HOUSE إلى RUB
₽9.19306054
|1 HOUSE إلى INR
₹8.05115229
|1 HOUSE إلى IDR
Rp1,503.49978951
|1 HOUSE إلى PHP
₱5.44200846
|1 HOUSE إلى EGP
￡E.4.69067944
|1 HOUSE إلى BRL
R$0.56303068
|1 HOUSE إلى CAD
C$0.13330031
|1 HOUSE إلى BDT
৳11.28764653
|1 HOUSE إلى NGN
₦144.52177246
|1 HOUSE إلى UAH
₴3.92723221
|1 HOUSE إلى VES
Bs5.126935
|1 HOUSE إلى PKR
Rs25.85000627
|1 HOUSE إلى KZT
₸48.5753787
|1 HOUSE إلى THB
฿3.15446328
|1 HOUSE إلى TWD
NT$3.05099241
|1 HOUSE إلى CHF
Fr0.0838953
|1 HOUSE إلى HKD
HK$0.72522826
|1 HOUSE إلى MAD
.د.م0.93030566