سعر Houdini Swap اليوم

السعر المباشر لمشروع Houdini Swap (LOCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOCK.

يحتل Houdini Swap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,181.81، مع عرض متداول قدره 49.80M LOCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.3، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOCK بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-16.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.70.

معلومات سوق Houdini Swap (LOCK)

القيمة السوقية $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K الحجم (24 ساعة) $ 117.70$ 117.70 $ 117.70 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K إمداد دورة التداول 49.80M 49.80M 49.80M إجمالي العرض 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

القيمة السوقية الحالية لـ Houdini Swap هي $ 19.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.70. العرض المتداول لـ LOCK يبلغ 49.80M، مع إجمالي عرض 49798991.20275994. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.18K.