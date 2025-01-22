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سعر Hottie Froggie (HOTTIE) المباشر لليوم هو USD 0.00018272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HOTTIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hottie Froggie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.07 - تغيير سعر Hottie Froggie خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hottie Froggie (HOTTIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ -0.0000511631 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ -0.0001214144 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ -0.0000549227766085698 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.35% 30 يوم $ -0.0000511631 -28.00% 60 يوم $ -0.0001214144 -66.44% 90 يوم $ -0.0000549227766085698 -23.11%

تحليل سعر Hottie Froggie (HOTTIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hottie Froggie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00018269$ 0.00018269 $ 0.00018269 24 ساعة مرتفع $ 0.00018713$ 0.00018713 $ 0.00018713 عالية طوال الوقت $ 0.00934622$ 0.00934622 $ 0.00934622 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -10.80%

معلومات سوق Hottie Froggie (HOTTIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: