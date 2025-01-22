سعر Hottie Froggie (HOTTIE)
سعر Hottie Froggie (HOTTIE) المباشر لليوم هو USD 0.00018272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOTTIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hottie Froggie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.07
- تغيير سعر Hottie Froggie خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ -0.0000511631 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ -0.0001214144 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hottie Froggie مقابل USD هو $ -0.0000549227766085698 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.35%
|30 يوم
|$ -0.0000511631
|-28.00%
|60 يوم
|$ -0.0001214144
|-66.44%
|90 يوم
|$ -0.0000549227766085698
|-23.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hottie Froggie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-1.35%
-10.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hottie Froggie is official Matt Furrie character from NFT collection. Hottie is in love with Pepe.
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|1 HOTTIE إلى EUR
€0.000173584
|1 HOTTIE إلى USD
$0.00018272
|1 HOTTIE إلى MYR
RM0.0008094496
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₺0.006513968
|1 HOTTIE إلى JPY
¥0.0284421952
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₽0.0180198464
|1 HOTTIE إلى INR
₹0.0157815264
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Rp2.9470963616
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₱0.0106671936
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￡E.0.0091944704
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R$0.0011036288
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C$0.0002612896
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৳0.0221255648
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₦0.2832854336
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₴0.0076979936
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