سعر HotMoon (HOTMOON)
سعر HotMoon (HOTMOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOTMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HotMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20
- تغيير سعر HotMoon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HotMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HotMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HotMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HotMoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.25%
|60 يوم
|$ 0
|+5.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HotMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HotMoon token is a community-based that has a high focus on its community growth,P2E / Metaverse In the future, HotMoon decides to work in the metaverse and gaming space (playtoearn) NFT Marketplace HotMoon plans to create an nft product for graphic artists in the future that can exhibit and sell their HotMoon nfts. DEX MeMe HotMoon plans to create a dex for MemeCoin in the future so that users can trade famous and non-famous memes
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