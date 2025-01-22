سعر Hotelium (HTL)
سعر Hotelium (HTL) المباشر لليوم هو USD 6.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hotelium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.22
- تغيير سعر Hotelium خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hotelium مقابل USD هو $ -0.017855103298121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hotelium مقابل USD هو $ -0.1021814190 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hotelium مقابل USD هو $ -0.0030272370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hotelium مقابل USD هو $ +0.424428637437056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017855103298121
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.1021814190
|-1.70%
|60 يوم
|$ -0.0030272370
|-0.05%
|90 يوم
|$ +0.424428637437056
|+7.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hotelium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.29%
-4.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Hotelium token (HTL) is an utility token of ERC-20 type on the Ethereum blockchain. They are the foundation of the whole Hotelium ecosystem as they will give clients and hotel owners access to the decentralized Hotelium platform. Our ledger will keep record of all transactions and execute booking and payments via smart contracts.
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