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سعر Hot Mom (HOTMOM) المباشر لليوم هو USD 0.03375353 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.76M . يتم تحديث سعر HOTMOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hot Mom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hot Mom خلال اليوم هو -3.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Hot Mom (HOTMOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ -0.00124136460874115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00124136460874115 -3.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hot Mom (HOTMOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Mom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03362022$ 0.03362022 $ 0.03362022 24 ساعة مرتفع $ 0.03499489$ 0.03499489 $ 0.03499489 عالية طوال الوقت $ 0.112823$ 0.112823 $ 0.112823 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -3.54% تغير السعر (7 أيام) -12.31%

معلومات سوق Hot Mom (HOTMOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: