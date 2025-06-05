سعر Hot Mom (HOTMOM)
سعر Hot Mom (HOTMOM) المباشر لليوم هو USD 0.03375353. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.76M. يتم تحديث سعر HOTMOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hot Mom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hot Mom خلال اليوم هو -3.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ -0.00124136460874115 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Mom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00124136460874115
|-3.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Mom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-3.54%
-12.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you.
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