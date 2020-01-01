توكنوميكس Hot Doge (HOTDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hot Doge (HOTDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hot Doge (HOTDOGE) Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond). الموقع الرسمي: https://hotdoge.fun/ اشتر HOTDOGE الآن!

توكنوميكس Hot Doge (HOTDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hot Doge (HOTDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.74K $ 16.74K $ 16.74K إجمالي العرض: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M العرض المتداول: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.74K $ 16.74K $ 16.74K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02184205 $ 0.02184205 $ 0.02184205 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000787 $ 0.00000787 $ 0.00000787 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hot Doge (HOTDOGE)

توكنوميكس Hot Doge (HOTDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hot Doge (HOTDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOTDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOTDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOTDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن HOTDOGE!

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