سعر Hot Doge (HOTDOGE)
سعر Hot Doge (HOTDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.48K. يتم تحديث سعر HOTDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hot Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.40K
- تغيير سعر Hot Doge خلال اليوم هو -17.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-17.24%
-99.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).
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