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سعر Hot Doge (HOTDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.48K . يتم تحديث سعر HOTDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hot Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.40K - تغيير سعر Hot Doge خلال اليوم هو -17.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Hot Doge (HOTDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hot Doge (HOTDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02184205$ 0.02184205 $ 0.02184205 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -17.24% تغير السعر (7 أيام) -99.34%

معلومات سوق Hot Doge (HOTDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: