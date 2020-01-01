توكنوميكس Hot Dad (HOTDAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hot Dad (HOTDAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hot Dad (HOTDAD) HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community. الموقع الرسمي: https://hotdad.org/ الوثيقة البيضاء: https://t.me/hotdadportal اشتر HOTDAD الآن!

توكنوميكس Hot Dad (HOTDAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hot Dad (HOTDAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.45K $ 12.45K $ 12.45K إجمالي العرض: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M العرض المتداول: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.45K $ 12.45K $ 12.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00014371 $ 0.00014371 $ 0.00014371 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001245 $ 0.00001245 $ 0.00001245 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hot Dad (HOTDAD)

توكنوميكس Hot Dad (HOTDAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hot Dad (HOTDAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOTDAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOTDAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOTDAD، استكشف السعر المباشر لتوكن HOTDAD!

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