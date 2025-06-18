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سعر Hot Dad (HOTDAD) المباشر لليوم هو USD 0.00002589 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.77K . يتم تحديث سعر HOTDAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hot Dad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hot Dad خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Hot Dad (HOTDAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hot Dad (HOTDAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Dad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002551$ 0.00002551 $ 0.00002551 24 ساعة مرتفع $ 0.00002727$ 0.00002727 $ 0.00002727 عالية طوال الوقت $ 0.00014371$ 0.00014371 $ 0.00014371 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hot Dad (HOTDAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: