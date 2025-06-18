سعر Hot Dad (HOTDAD)
سعر Hot Dad (HOTDAD) المباشر لليوم هو USD 0.00002589. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.77K. يتم تحديث سعر HOTDAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hot Dad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hot Dad خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hot Dad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hot Dad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.25%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.
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