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سعر HOT BOXY (BOXY) المباشر لليوم هو USD 0.061375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOT BOXY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.58K - تغيير سعر HOT BOXY خلال اليوم هو -4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HOT BOXY (BOXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ -0.00318194270336822 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ +0.0256653065 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ +0.0159221786 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ +0.019310134700664596 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00318194270336822 -4.92% 30 يوم $ +0.0256653065 +41.82% 60 يوم $ +0.0159221786 +25.94% 90 يوم $ +0.019310134700664596 +45.91%

تحليل سعر HOT BOXY (BOXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOT BOXY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.05818$ 0.05818 $ 0.05818 24 ساعة مرتفع $ 0.065216$ 0.065216 $ 0.065216 عالية طوال الوقت $ 0.11005$ 0.11005 $ 0.11005 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -4.92% تغير السعر (7 أيام) -15.60%

معلومات سوق HOT BOXY (BOXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: