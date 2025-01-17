سعر HOT BOXY (BOXY)
سعر HOT BOXY (BOXY) المباشر لليوم هو USD 0.061375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HOT BOXY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.58K
- تغيير سعر HOT BOXY خلال اليوم هو -4.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ -0.00318194270336822 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ +0.0256653065 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ +0.0159221786 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HOT BOXY مقابل USD هو $ +0.019310134700664596 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00318194270336822
|-4.92%
|30 يوم
|$ +0.0256653065
|+41.82%
|60 يوم
|$ +0.0159221786
|+25.94%
|90 يوم
|$ +0.019310134700664596
|+45.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HOT BOXY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-4.92%
-15.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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