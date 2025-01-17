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سعر Host AI (HOSTAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HOSTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Host AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.84 - تغيير سعر Host AI خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Host AI (HOSTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.96% 30 يوم $ 0 -23.00% 60 يوم $ 0 -37.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Host AI (HOSTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Host AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.069366$ 0.069366 $ 0.069366 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -10.95%

معلومات سوق Host AI (HOSTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: