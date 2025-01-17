سعر Host AI (HOSTAI)
سعر Host AI (HOSTAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOSTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Host AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.84
- تغيير سعر Host AI خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Host AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ 0
|-23.00%
|60 يوم
|$ 0
|-37.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Host AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.96%
-10.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HostAI has been founded with the intentions of providing access to Cloud Hosting, Computing, and Gaming Resources to users of Decentralized Finance. They believe in the free world without the impact of country or national restrictions on resources and believe the most recent surge in DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) is cryptocurrency's next step in Decentralization. Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN) is an emerging trend in Decentralized Finance (DeFi) and cryptocurrency. It is the creation of Blockchain applications giving DeFi participants access to Real World Services (RWS) without limitations an restrictions of jurisdiction. HostAI expands on the concept of DePIN and introduces the concept to the Cloud Hosting/Computing/Gaming sectors through Servers-as-a-Service (SaaS) and Hosting-as-a-Service (HaaS) options. HostAI aims to expand services over the coming months to incorporate cryptocurrency's ever present Nodes-as-a-Service (NaaS) and Validators-as-a-Service (VaaS) industries. All services will be available through thier website with development of a personalized management Dashboard in progress. Over time, HostAI aims to become your all-in-one solution that allows the conversion of cryptocurrency into Cloud applications and their respective services.
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