سعر HorusLayer ($HRX)
سعر HorusLayer ($HRX) المباشر لليوم هو USD 0.003023. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $HRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HorusLayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53
- تغيير سعر HorusLayer خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HorusLayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HorusLayer مقابل USD هو $ -0.0000289567 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HorusLayer مقابل USD هو $ +0.0000182005 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HorusLayer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000289567
|-0.95%
|60 يوم
|$ +0.0000182005
|+0.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HorusLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HorusLayer stands as the ultimate hub of Defi innovation, empowering individual users to amplify assets through pioneering restaking strategies and savvy management integrations. For projects, HorusLayer serves as a versatile platform, facilitating optimized asset growth and driving sustainable development within the dynamic digital asset ecosystem. Unlock the potential of HorusLayer with our array of cutting-edge features designed to revolutionize asset management, maximize returns, and empower users in the dynamic world of decentralized finance (DeFi): 1. Optimized Staking and LSDs Aggregators 2. Secure Validator Network 3. DeFi Ecosystem Collaboration 5. Automated Investment Management 6. Innovation Nexus: HorusLayer Labs 7. Hardware Wallet Integration 8. Crypto Debit Card
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