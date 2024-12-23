سعر HORUS (HORUS)
سعر HORUS (HORUS) المباشر لليوم هو USD 0.00561216. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.86K. يتم تحديث سعر HORUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HORUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر HORUS خلال اليوم هو -3.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.07M
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خلال اليوم، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ -0.000189262493138576 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000189262493138576
|-3.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HORUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.26%
-33.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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