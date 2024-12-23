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سعر HORUS (HORUS) المباشر لليوم هو USD 0.00561216 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.86K . يتم تحديث سعر HORUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HORUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K - تغيير سعر HORUS خلال اليوم هو -3.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 71.07M

أداء سعر HORUS (HORUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ -0.000189262493138576 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HORUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000189262493138576 -3.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HORUS (HORUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HORUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00559816$ 0.00559816 $ 0.00559816 24 ساعة مرتفع $ 0.00580779$ 0.00580779 $ 0.00580779 عالية طوال الوقت $ 0.01364058$ 0.01364058 $ 0.01364058 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.26% تغير السعر (7 أيام) -33.59%

معلومات سوق HORUS (HORUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: