سعر HorseCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع HorseCoin (马币) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 马币 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 马币.

يحتل HorseCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,419، مع عرض متداول قدره 1.00B 马币. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 马币 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03265298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 马币 بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-4.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HorseCoin (马币)

القيمة السوقية $ 22.42K$ 22.42K $ 22.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.42K$ 22.42K $ 22.42K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HorseCoin هي $ 22.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 马币 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.42K.