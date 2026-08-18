سعر horse in an air vent اليوم

السعر المباشر لمشروع horse in an air vent (HORSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HORSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HORSE.

يحتل horse in an air vent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,136، مع عرض متداول قدره 993.86M HORSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HORSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HORSE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و+6.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق horse in an air vent (HORSE)

القيمة السوقية $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K إمداد دورة التداول 993.86M 993.86M 993.86M إجمالي العرض 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

القيمة السوقية الحالية لـ horse in an air vent هي $ 28.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HORSE يبلغ 993.86M، مع إجمالي عرض 993864360.481893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.14K.