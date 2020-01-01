توكنوميكس Horny Jail (JAIL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Horny Jail (JAIL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Horny Jail (JAIL) The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. الموقع الرسمي: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk اشتر JAIL الآن!

توكنوميكس Horny Jail (JAIL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Horny Jail (JAIL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M إجمالي العرض: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M العرض المتداول: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00424908 $ 0,00424908 $ 0,00424908 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0,00173673 $ 0,00173673 $ 0,00173673 معرفة المزيد عن سعر Horny Jail (JAIL)

توكنوميكس Horny Jail (JAIL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Horny Jail (JAIL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JAIL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JAIL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JAIL، استكشف السعر المباشر لتوكن JAIL!

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