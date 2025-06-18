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سعر Horny Jail (JAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00080218 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 804.79K . يتم تحديث سعر JAIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Horny Jail الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Horny Jail خلال اليوم هو +12.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Horny Jail (JAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Horny Jail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Horny Jail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Horny Jail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Horny Jail مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Horny Jail (JAIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Horny Jail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00052963$ 0.00052963 $ 0.00052963 24 ساعة مرتفع $ 0.00088005$ 0.00088005 $ 0.00088005 عالية طوال الوقت $ 0.00136916$ 0.00136916 $ 0.00136916 تغير السعر (1 ساعة) +2.83% تغير السعر (1يوم) +12.55% تغير السعر (7 أيام) -1.24%

معلومات سوق Horny Jail (JAIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: