سعر Hornt (HORNT)
سعر Hornt (HORNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.75K. يتم تحديث سعر HORNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hornt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37
- تغيير سعر Hornt خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Hornt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hornt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hornt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hornt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-26.68%
|60 يوم
|$ 0
|-22.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hornt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hornt is a token used for Horntswap. Horntswap is a solana dex utilizing jupiter api to return 50% of their fees back to them via hornt token.
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