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سعر Horizon Blockchain (HM) المباشر لليوم هو USD -- . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD -- . يتم تحديث سعر HM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Horizon Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Horizon Blockchain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD --

أداء سعر Horizon Blockchain (HM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Horizon Blockchain مقابل USD هو -- .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Horizon Blockchain مقابل USD هو -- .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Horizon Blockchain مقابل USD هو -- .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Horizon Blockchain مقابل USD هو -- .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم -- -- 30 يوم -- -- 60 يوم -- -- 90 يوم -- --

تحليل سعر Horizon Blockchain (HM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Horizon Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض ---- -- 24 ساعة مرتفع ---- -- عالية طوال الوقت ---- -- تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Horizon Blockchain (HM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: