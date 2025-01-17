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سعر Hoppers Game (FLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hoppers Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.66 - تغيير سعر Hoppers Game خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hoppers Game (FLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hoppers Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoppers Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoppers Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoppers Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +1.48% 60 يوم $ 0 +20.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hoppers Game (FLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoppers Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -17.66%

معلومات سوق Hoppers Game (FLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: