ما هو Hoppers Game ( FLY )

"Hoppers Game is an idle game where players stake their Hopper NFTs in different adventures to earn $FLY. Players may increase the Level of their Hopper through gameplay through the use of $FLY. Level and Attributes impact the amount of $FLY earned from Adventures, and access to higher tier adventures with higher $FLY rewards depends upon Attributes and Level of the Hopper. $FLY has many more current and future uses with in Hoppers Game. "

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Hoppers Game (FLY) الموقع الرسمي