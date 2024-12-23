سعر Hopper the Rabbit (HOPPER)
سعر Hopper the Rabbit (HOPPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.37K. يتم تحديث سعر HOPPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hopper the Rabbit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.84
- تغيير سعر Hopper the Rabbit خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.24%
|30 يوم
|$ 0
|-5.58%
|60 يوم
|$ 0
|+9.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hopper the Rabbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.75%
-1.24%
-34.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them
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