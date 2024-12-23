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سعر Hopper the Rabbit (HOPPER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.37K . يتم تحديث سعر HOPPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hopper the Rabbit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.84 - تغيير سعر Hopper the Rabbit خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Hopper the Rabbit (HOPPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hopper the Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.24% 30 يوم $ 0 -5.58% 60 يوم $ 0 +9.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hopper the Rabbit (HOPPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hopper the Rabbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.75% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -34.80%

معلومات سوق Hopper the Rabbit (HOPPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: