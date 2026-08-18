سعر hop cat اليوم

السعر المباشر لمشروع hop cat (HOP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOP.

يحتل hop cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,562.1، مع عرض متداول قدره 999.44M HOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00371814، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق hop cat (HOP)

القيمة السوقية $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,438,181.504225 999,438,181.504225 999,438,181.504225

القيمة السوقية الحالية لـ hop cat هي $ 13.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOP يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999438181.504225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.56K.