توكنوميكس Hootchain (HOOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hootchain (HOOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hootchain (HOOT) HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. الموقع الرسمي: https://hootchain.org الوثيقة البيضاء: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf اشتر HOOT الآن!

توكنوميكس Hootchain (HOOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hootchain (HOOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.58K $ 30.58K $ 30.58K إجمالي العرض: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M العرض المتداول: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.43K $ 31.43K $ 31.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01350056 $ 0.01350056 $ 0.01350056 معرفة المزيد عن سعر Hootchain (HOOT)

توكنوميكس Hootchain (HOOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hootchain (HOOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOOT، استكشف السعر المباشر لتوكن HOOT!

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