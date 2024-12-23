سعر Hootchain (HOOT)
سعر Hootchain (HOOT) المباشر لليوم هو USD 0.170639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.09K. يتم تحديث سعر HOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hootchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70K
- تغيير سعر Hootchain خلال اليوم هو +8.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.05M
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خلال اليوم، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ +0.01328551 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ -0.0719032133 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ -0.0630974901 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ -0.3931044644277172 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01328551
|+8.44%
|30 يوم
|$ -0.0719032133
|-42.13%
|60 يوم
|$ -0.0630974901
|-36.97%
|90 يوم
|$ -0.3931044644277172
|-69.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hootchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.09%
+8.44%
-19.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.
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