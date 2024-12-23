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سعر Hootchain (HOOT) المباشر لليوم هو USD 0.170639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.09K . يتم تحديث سعر HOOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hootchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70K - تغيير سعر Hootchain خلال اليوم هو +8.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.05M

أداء سعر Hootchain (HOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ +0.01328551 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ -0.0719032133 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ -0.0630974901 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hootchain مقابل USD هو $ -0.3931044644277172 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01328551 +8.44% 30 يوم $ -0.0719032133 -42.13% 60 يوم $ -0.0630974901 -36.97% 90 يوم $ -0.3931044644277172 -69.73%

تحليل سعر Hootchain (HOOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hootchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.15454$ 0.15454 $ 0.15454 24 ساعة مرتفع $ 0.185559$ 0.185559 $ 0.185559 عالية طوال الوقت $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 تغير السعر (1 ساعة) -3.09% تغير السعر (1يوم) +8.44% تغير السعر (7 أيام) -19.39%

معلومات سوق Hootchain (HOOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: