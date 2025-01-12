سعر HOOT Solana (HOOT)
سعر HOOT Solana (HOOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.37K. يتم تحديث سعر HOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HOOT Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.87
- تغيير سعر HOOT Solana خلال اليوم هو -5.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
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خلال اليوم، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.28%
|30 يوم
|$ 0
|-67.44%
|60 يوم
|$ 0
|-91.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HOOT Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-5.28%
-33.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Your ultimate wingman we’ve had cats and dogs it’s time for owls to shine. generally they move in silence but Hoot is about to make noise. He’s getting his energy from green candles and hooting at his crew to join, are you in? COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $HOOT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
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