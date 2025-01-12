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سعر HOOT Solana (HOOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.37K . يتم تحديث سعر HOOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOOT Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.87 - تغيير سعر HOOT Solana خلال اليوم هو -5.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M

أداء سعر HOOT Solana (HOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOOT Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.28% 30 يوم $ 0 -67.44% 60 يوم $ 0 -91.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HOOT Solana (HOOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOOT Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00632958$ 0.00632958 $ 0.00632958 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -5.28% تغير السعر (7 أيام) -33.11%

معلومات سوق HOOT Solana (HOOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: