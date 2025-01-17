سعر Hoosat Network (HTN)
سعر Hoosat Network (HTN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hoosat Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K
- تغيير سعر Hoosat Network خلال اليوم هو +15.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hoosat Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoosat Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoosat Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoosat Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.14%
|30 يوم
|$ 0
|+109.85%
|60 يوم
|$ 0
|+123.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoosat Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+15.14%
+27.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hoosat Network is fork of Kaspa Go reference node changed to be FPGA / ASIC resistant. Hoosat Network goal is to keep decentralization possible and low barrier for entry. The tokenomics are designed to last long. Instead of halving every month or year, we use curved deflation once a year to slow down reward dropping.
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