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سعر Hoops (HOOPS) المباشر لليوم هو USD 0.00105598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر HOOPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hoops الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 935.60 - تغيير سعر Hoops خلال اليوم هو -28.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Hoops (HOOPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.000411710960814147 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.0004191385 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.0006640952 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.001872378116661194 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000411710960814147 -28.05% 30 يوم $ -0.0004191385 -39.69% 60 يوم $ -0.0006640952 -62.88% 90 يوم $ -0.001872378116661194 -63.93%

تحليل سعر Hoops (HOOPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoops: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00105325$ 0.00105325 $ 0.00105325 24 ساعة مرتفع $ 0.0016054$ 0.0016054 $ 0.0016054 عالية طوال الوقت $ 0.01372159$ 0.01372159 $ 0.01372159 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -28.05% تغير السعر (7 أيام) -15.49%

معلومات سوق Hoops (HOOPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: