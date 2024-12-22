سعر Hoops (HOOPS)
سعر Hoops (HOOPS) المباشر لليوم هو USD 0.00105598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر HOOPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hoops الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 935.60
- تغيير سعر Hoops خلال اليوم هو -28.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.000411710960814147 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.0004191385 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.0006640952 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoops مقابل USD هو $ -0.001872378116661194 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000411710960814147
|-28.05%
|30 يوم
|$ -0.0004191385
|-39.69%
|60 يوم
|$ -0.0006640952
|-62.88%
|90 يوم
|$ -0.001872378116661194
|-63.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoops: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-28.05%
-15.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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