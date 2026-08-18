سعر HoodMarket اليوم

السعر المباشر لمشروع HoodMarket (HM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 28.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HM.

يحتل HoodMarket حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 96,589، مع عرض متداول قدره 1.00B HM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HM بمقدار -4.21% خلال الساعة الماضية و+100.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HoodMarket (HM)

القيمة السوقية $ 96.59K$ 96.59K $ 96.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.59K$ 96.59K $ 96.59K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HoodMarket هي $ 96.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.59K.