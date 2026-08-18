سعر HOODIE اليوم

السعر المباشر لمشروع HOODIE (HOODIE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOODIE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOODIE.

يحتل HOODIE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 231,269، مع عرض متداول قدره 100.00B HOODIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOODIE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOODIE بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-46.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HOODIE (HOODIE)

القيمة السوقية $ 231.27K$ 231.27K $ 231.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 231.27K$ 231.27K $ 231.27K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HOODIE هي $ 231.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOODIE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 231.27K.