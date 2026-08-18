سعر HooderScan اليوم

السعر المباشر لمشروع HooderScan (HOODER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOODER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOODER.

يحتل HooderScan حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,040، مع عرض متداول قدره 750.00M HOODER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOODER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00221755، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOODER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-45.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HooderScan (HOODER)

القيمة السوقية $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.39K$ 45.39K $ 45.39K إمداد دورة التداول 750.00M 750.00M 750.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HooderScan هي $ 34.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOODER يبلغ 750.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.39K.