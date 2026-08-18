سعر HoodDomains اليوم

السعر المباشر لمشروع HoodDomains (HD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 40.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HD.

يحتل HoodDomains حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,357.42، مع عرض متداول قدره 899.26M HD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HD بمقدار +1.54% خلال الساعة الماضية و-62.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HoodDomains (HD)

القيمة السوقية $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K إمداد دورة التداول 899.26M 899.26M 899.26M إجمالي العرض 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537

القيمة السوقية الحالية لـ HoodDomains هي $ 8.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HD يبلغ 899.26M، مع إجمالي عرض 899262811.1303537. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.36K.