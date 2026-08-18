سعر Hoodbird اليوم

السعر المباشر لمشروع Hoodbird (HOODBIRD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOODBIRD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOODBIRD.

يحتل Hoodbird حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,100.53، مع عرض متداول قدره 1.00B HOODBIRD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOODBIRD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOODBIRD بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+5.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hoodbird (HOODBIRD)

القيمة السوقية $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hoodbird هي $ 12.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOODBIRD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.10K.