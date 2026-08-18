سعر HOOD4663 اليوم

السعر المباشر لمشروع HOOD4663 (HOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOOD.

يحتل HOOD4663 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,483، مع عرض متداول قدره 1.00B HOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOOD بمقدار -2.97% خلال الساعة الماضية و+237.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HOOD4663 (HOOD)

القيمة السوقية $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HOOD4663 هي $ 35.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOOD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.48K.