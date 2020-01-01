توكنوميكس hood rat (HOODRAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول hood rat (HOODRAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات hood rat (HOODRAT) HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement. الموقع الرسمي: https://www.hoodratsol.com/ اشتر HOODRAT الآن!

توكنوميكس hood rat (HOODRAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار hood rat (HOODRAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.61K $ 53.61K $ 53.61K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.61K $ 53.61K $ 53.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00184219 $ 0.00184219 $ 0.00184219 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00005258 $ 0.00005258 $ 0.00005258 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر hood rat (HOODRAT)

توكنوميكس hood rat (HOODRAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس hood rat (HOODRAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOODRAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOODRAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOODRAT، استكشف السعر المباشر لتوكن HOODRAT!

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