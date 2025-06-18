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سعر hood rat (HOODRAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.58K . يتم تحديث سعر HOODRAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق hood rat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر hood rat خلال اليوم هو -11.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر hood rat (HOODRAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر hood rat (HOODRAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر hood rat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00184219$ 0.00184219 $ 0.00184219 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -11.41% تغير السعر (7 أيام) -16.77%

معلومات سوق hood rat (HOODRAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: