سعر hood rat (HOODRAT)
سعر hood rat (HOODRAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.58K. يتم تحديث سعر HOODRAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق hood rat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر hood rat خلال اليوم هو -11.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر hood rat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر hood rat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
-11.41%
-16.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.
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