سعر HOOD PEPE اليوم

السعر المباشر لمشروع HOOD PEPE (HPEPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HPEPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HPEPE.

يحتل HOOD PEPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265,979، مع عرض متداول قدره 972.68M HPEPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HPEPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HPEPE بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و+2.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.01K.

معلومات سوق HOOD PEPE (HPEPE)

القيمة السوقية $ 265.98K$ 265.98K $ 265.98K الحجم (24 ساعة) $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 264.19K$ 264.19K $ 264.19K إمداد دورة التداول 972.68M 972.68M 972.68M إجمالي العرض 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508

القيمة السوقية الحالية لـ HOOD PEPE هي $ 265.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.01K. العرض المتداول لـ HPEPE يبلغ 972.68M، مع إجمالي عرض 972680229.6308508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 264.19K.