سعر Hood Morning اليوم

السعر المباشر لمشروع Hood Morning (HM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HM.

يحتل Hood Morning حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 82,929، مع عرض متداول قدره 1.00B HM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HM بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-0.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hood Morning (HM)

القيمة السوقية $ 82.93K$ 82.93K $ 82.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.93K$ 82.93K $ 82.93K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hood Morning هي $ 82.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.93K.