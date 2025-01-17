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سعر Honor World Token (HWT) المباشر لليوم هو USD 0.00146737 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HWT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Honor World Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.02 - تغيير سعر Honor World Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Honor World Token (HWT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ -0.0001047413 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ +0.0002414114 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ +0.0003916614551867047 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001047413 -7.13% 60 يوم $ +0.0002414114 +16.45% 90 يوم $ +0.0003916614551867047 +36.41%

تحليل سعر Honor World Token (HWT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Honor World Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.58841$ 0.58841 $ 0.58841 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق Honor World Token (HWT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: