سعر Honor World Token (HWT)
سعر Honor World Token (HWT) المباشر لليوم هو USD 0.00146737. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Honor World Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.02
- تغيير سعر Honor World Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ -0.0001047413 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ +0.0002414114 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Honor World Token مقابل USD هو $ +0.0003916614551867047 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001047413
|-7.13%
|60 يوم
|$ +0.0002414114
|+16.45%
|90 يوم
|$ +0.0003916614551867047
|+36.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Honor World Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Honor World is NFT game platform combines NFT, DEFI and GAME.
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