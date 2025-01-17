سعر HongKongDAO (HKD)
سعر HongKongDAO (HKD) المباشر لليوم هو USD 0.00156777. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HKD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HongKongDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02
- تغيير سعر HongKongDAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HongKongDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HongKongDAO مقابل USD هو $ -0.0000602265 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HongKongDAO مقابل USD هو $ +0.0001419405 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HongKongDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000602265
|-3.84%
|60 يوم
|$ +0.0001419405
|+9.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HongKongDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+1.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? HKD single currency pledge or LP pledge of HKD and BNB transaction pairs HKB can organize LP to produce BTC, and HKB will be the only universal platform token for the HK service platform What makes your project unique? Zero tax on buy and sell History of your project. HKD is a new internet and financial area is launched successfully with MCAP worth $850,888 and Liquidity Pool worth $1062,398 There is 0%tax on BUY and 1% on SELL Token is maintaining volume above $889,424 The financial secretary of Hong Kong is supporting with 50 million yuan, to improve the development of our web3 ecosystem. Which provide customers with all convenient lifestyles, this can emerg a new stage of internet and blockchain. Such as digital assets in the financial field, Bitcoin,web3 , NFT, and emerging ecological industries e.g metaverse. What’s next for your project? Reaching billboards and CEX partnerships What can your token be used for? NFT, rewards, swap, payment token
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