معلومات سعر Honeywell xStock (HONX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 213.37 $ 213.37 $ 213.37 24 ساعة منخفض $ 218.7 $ 218.7 $ 218.7 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 213.37$ 213.37 $ 213.37 24 ساعة مرتفع $ 218.7$ 218.7 $ 218.7 عالية طوال الوقت $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 أدنى سعر $ 200.73$ 200.73 $ 200.73 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +2.52% تغير السعر (7 أيام) +2.52%

سعر Honeywell xStock (HONX) في الوقت الحقيقي هو $214.53. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HONX بين أدنى سعر $ 213.37 وأعلى سعر $ 218.7، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHONX على الإطلاق هو $ 271.63، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 200.73.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HONX +0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.03% على مدار 24 ساعة، و +2.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Honeywell xStock (HONX)

القيمة السوقية $ 215.63K$ 215.63K $ 215.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M إمداد دورة التداول 1.01K 1.01K 1.01K إجمالي العرض 22,733.1070828 22,733.1070828 22,733.1070828

القيمة السوقية الحالية لـ Honeywell xStock هي $ 215.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HONX يبلغ 1.01K، مع إجمالي عرض 22733.1070828. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.88M.