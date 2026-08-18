سعر Honeyland اليوم

السعر المباشر لمشروع Honeyland (HXD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HXD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HXD.

يحتل Honeyland حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,004، مع عرض متداول قدره 536.51M HXD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HXD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.344088، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HXD بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+17.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 418.22.

معلومات سوق Honeyland (HXD)

القيمة السوقية $ 64.00K$ 64.00K $ 64.00K الحجم (24 ساعة) $ 418.22$ 418.22 $ 418.22 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.78K$ 82.78K $ 82.78K إمداد دورة التداول 536.51M 536.51M 536.51M إجمالي العرض 774,510,483.5979308 774,510,483.5979308 774,510,483.5979308

القيمة السوقية الحالية لـ Honeyland هي $ 64.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 418.22. العرض المتداول لـ HXD يبلغ 536.51M، مع إجمالي عرض 774510483.5979308. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.78K.