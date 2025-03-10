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سعر Honey Is Money (HIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 510.30K . يتم تحديث سعر HIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Honey Is Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.32K - تغيير سعر Honey Is Money خلال اليوم هو -14.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر Honey Is Money (HIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ -0.000105015234360318 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000105015234360318 -14.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Honey Is Money (HIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Honey Is Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00127366$ 0.00127366 $ 0.00127366 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -14.90% تغير السعر (7 أيام) -42.02%

معلومات سوق Honey Is Money (HIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: