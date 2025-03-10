سعر Honey Is Money (HIM)
سعر Honey Is Money (HIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 510.30K. يتم تحديث سعر HIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Honey Is Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.32K
- تغيير سعر Honey Is Money خلال اليوم هو -14.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
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خلال اليوم، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ -0.000105015234360318 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Honey Is Money مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105015234360318
|-14.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Honey Is Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-14.90%
-42.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.
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