سعر Honey Badger (HOBA)
سعر Honey Badger (HOBA) المباشر لليوم هو USD 0.279402. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Honey Badger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.16K
- تغيير سعر Honey Badger خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.0002182850424443 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.0361068969 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.1171366062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.3976934821766644 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002182850424443
|-0.07%
|30 يوم
|$ -0.0361068969
|-12.92%
|60 يوم
|$ -0.1171366062
|-41.92%
|90 يوم
|$ -0.3976934821766644
|-58.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Honey Badger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-0.07%
-1.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin celebrating the Honey Badger that is devoted to animal charity.
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A$0.44983722
|1 HOBA إلى GBP
￡0.22631562
|1 HOBA إلى EUR
€0.27101994
|1 HOBA إلى USD
$0.279402
|1 HOBA إلى MYR
RM1.257309
|1 HOBA إلى TRY
₺9.92715306
|1 HOBA إلى JPY
¥43.41068874
|1 HOBA إلى RUB
₽28.95163524
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₹24.19062516
|1 HOBA إلى IDR
Rp4,580.35992288
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₱16.37854524
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￡E.14.07906678
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R$1.6903821
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C$0.40233888
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৳33.96969516
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₦434.5259904
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₴11.78517636
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Bs15.087708
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Rs77.93639388
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₸148.222761
|1 HOBA إلى THB
฿9.62260488
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NT$9.19511982
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Fr0.25425582
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