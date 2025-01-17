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سعر Honey Badger (HOBA) المباشر لليوم هو USD 0.279402 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HOBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Honey Badger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.16K - تغيير سعر Honey Badger خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Honey Badger (HOBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.0002182850424443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.0361068969 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.1171366062 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Honey Badger مقابل USD هو $ -0.3976934821766644 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002182850424443 -0.07% 30 يوم $ -0.0361068969 -12.92% 60 يوم $ -0.1171366062 -41.92% 90 يوم $ -0.3976934821766644 -58.73%

تحليل سعر Honey Badger (HOBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Honey Badger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.263859$ 0.263859 $ 0.263859 24 ساعة مرتفع $ 0.282507$ 0.282507 $ 0.282507 عالية طوال الوقت $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -1.80%

معلومات سوق Honey Badger (HOBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: