سعر Honey (HNY)
سعر Honey (HNY) المباشر لليوم هو USD 2.48. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Honey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 955.04
- تغيير سعر Honey خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Honey مقابل USD هو $ +0.0037812 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Honey مقابل USD هو $ -0.5681883360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Honey مقابل USD هو $ -0.3031943840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Honey مقابل USD هو $ -0.5931711410477205 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0037812
|+0.15%
|30 يوم
|$ -0.5681883360
|-22.91%
|60 يوم
|$ -0.3031943840
|-12.22%
|90 يوم
|$ -0.5931711410477205
|-19.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Honey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.15%
-0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals which increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability. Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.
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