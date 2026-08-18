سعر Homunculus Loxodontus اليوم

السعر المباشر لمشروع Homunculus Loxodontus (SNORP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNORP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SNORP.

يحتل Homunculus Loxodontus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,970، مع عرض متداول قدره 876.97M SNORP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNORP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SNORP بمقدار +5.05% خلال الساعة الماضية و-49.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Homunculus Loxodontus (SNORP)

القيمة السوقية $ 29.97K$ 29.97K $ 29.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.55K$ 32.55K $ 32.55K إمداد دورة التداول 876.97M 876.97M 876.97M إجمالي العرض 952,501,332.640926 952,501,332.640926 952,501,332.640926

القيمة السوقية الحالية لـ Homunculus Loxodontus هي $ 29.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SNORP يبلغ 876.97M، مع إجمالي عرض 952501332.640926. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.55K.