توكنوميكس Homo Memetus (HOMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Homo Memetus (HOMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Homo Memetus (HOMO) Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. الموقع الرسمي: https://www.homo-memetus.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution اشتر HOMO الآن!

توكنوميكس Homo Memetus (HOMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Homo Memetus (HOMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 969.61K $ 969.61K $ 969.61K إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 982.37M $ 982.37M $ 982.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 986.97K $ 986.97K $ 986.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00247673 $ 0.00247673 $ 0.00247673 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00098518 $ 0.00098518 $ 0.00098518 معرفة المزيد عن سعر Homo Memetus (HOMO)

توكنوميكس Homo Memetus (HOMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Homo Memetus (HOMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOMO، استكشف السعر المباشر لتوكن HOMO!

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